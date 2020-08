Desenzano, ubriaco un automobilista su 5. Ritirate 19 patenti

(red.) In vista del prossimo fine settimana di Ferragosto, quando saranno potenziati i controlli in tutta la provincia di Brescia e in città da parte delle forze dell’ordine, Polizia e carabinieri sono al lavoro per debellare tutti quei comportamenti e atteggiamenti che non rispettano la legge. E in questo senso a Desenzano del Garda gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato circa 100 controlli nell’arco di una settimana.

Come risultato, un automobilista su cinque è risultato aver bevuto troppo prima di mettersi al volante. Infatti sono stati 19 i conducenti sanzionati. Di questi, 11 a livello penale e altri 8 con una sanzione amministrativa. In ogni caso, tutti si sono visti ritirare la patente e per loro la prefettura di Brescia potrebbe disporre la sospensione.