Desenzano, crolla balcone di una palazzina in via Eridio

(red.) Ieri mattina, lunedì 3 agosto, si è sfiorato il dramma in via Eridio a Desenzano del Garda, nel bresciano, dove il balcone di un’abitazione è crollato verso il piano di sotto. E’ probabile che l’evento, per fortuna senza provocare feriti, sia dovuto alla vecchiaia dello stabile. In ogni caso intorno alle 10, quando è avvenuto il crollo, il balcone si è letteralmente staccato dalla sua base precipitando verso quello del piano inferiore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dichiarato inagibili tre appartamenti, portando le famiglie residenti a individuare subito una soluzione temporanea. Il sindaco Guido Malinverno ha firmato un’ordinanza di inagibilità e divieto di accesso allo stabile, mentre l’amministrazione di condominio dovrà attivarsi per la messa in sicurezza.