Tanti turisti a Sirmione: domenica centro storico pedonalizzato

(red.) La stagione turistica prosegue con l’arrivo sulla penisola di Sirmione di importanti flussi di visitatori che affollano le strette vie del centro storico, soprattutto durante i week end e i giorni festivi. Per la sua conformazione e per le caratteristiche che lo determinano, si sottolinea che il centro storico della città gardesana non è adatto ad accogliere automobili o mezzi a motore nelle strette vie che lo attraversano.

Ecco perché l’Amministrazione Comunale ha deciso di procedere con la completa pedonalizzazione della penisola per tutte le domeniche di agosto (2, 9, 16, 23 e 30) e per il giorno di Ferragosto. Dalle 14.00 alle 19.00, anche gli ospiti delle strutture ricettive dotate di parcheggio lasceranno l’auto nello spazio a loro riservato in Piazzale Porto.

I visitatori potranno quindi raggiungere il loro hotel a piedi, o, in alternativa, farsi accompagnare da una delle golf car elettriche messe a disposizione da Sirmione Servizi nel GrifoParking. Un provvedimento particolarmente utile quest’anno poiché, tra le altre cose, consente di mettere a disposizione di turisti e visitatori maggiori spazi proprio nei giorni di maggiore affollamento: in questo modo sarà garantita una maggiore sicurezza.

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, si rinnova l’occasione di vivere appieno i preziosi e delicati spazi del centro storico di Sirmione, che da sempre affascinano i turisti e attirano visitatori da tutto il mondo.