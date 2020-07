Tremosine, bambino in monopattino investito da una moto

(red.) Nel tardo pomeriggio di sabato 25 luglio un bambino di 7 anni è rimasto vittima di un investimento mentre alla guida di un monopattino stava percorrendo il lungolago Olcese a Campione di Tremosine sul Garda, nel bresciano. E’ successo pochi minuti prima delle 18 quando il bambino era sulla stessa striscia di asfalto percorsa da altri turisti in quel momento.

Ma a un certo punto non si sarebbe accorto del transito di una moto che lo ha travolto. Per fortuna lo scontro non è avvenuto ad alta velocità, ma la tenera età del piccolo investito ha portato a mettere in campo tutte le procedure di soccorso. Il bambino, sempre rimasto cosciente, è stato imbarcato sull’elicottero e trasportato in codice giallo all’ospedale Borgo Trento di Verona.