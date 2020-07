Toscolano, non hanno notizie di un prof. Ma lui stava dormendo

(red.) E’ incredibile e originale, anche se si sono vissuti momenti di paura, quando accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 24 luglio, a Toscolano Maderno, sulla sponda bresciana del lago di Garda. Da qualche giorno i vicini di casa non avevano più notizie né visto un anziano professore che abita al secondo piano di una palazzina nella centrale via Trento. Per questo motivo, come racconta Bresciaoggi che dà notizia dell’intero accaduto, sono stati allertati i vigili del fuoco, i soccorsi e i carabinieri per capire se all’uomo fosse successo qualcosa.

E infatti i vigili del fuoco di Salò si sono mossi salendo fino alla finestra dell’appartamento dove abitava l’uomo. Ma hanno così verificato che l’anziano professore non aveva nulla di strano. Semplicemente stava dormendo, tanto da essere svegliato, invece, dall’incursione proprio degli operatori antincendio. Intorno alle 18,30, appurata la situazione, tutti sono potuti rientrare alle loro attività.