Garda, Legambiente lancia l’allarme microplastiche. Via a una campagna

(red.) Dal lago di Garda viene lanciato l’allarme per la presenza e il moltiplicarsi di microplastiche nelle acque. Frutto dei rifiuti abbandonati dall’uomo senza alcun accorgimento e smaltendoli in modo illecito. Ieri, giovedì 23 luglio, a Toscolano Maderno, nel bresciano, si è svolta una nuova tappa della Goletta dei Laghi di Legambiente per avviare una campagna ambientale di sensibilizzazione proprio contro i piccoli pezzi di plastica derivanti dalla disgregazione dei rifiuti.

Un fenomeno che nel lago di Garda è nettamente peggiorato, tanto da passare – secondo i numeri di Legambiente – dalle 10 mila particelle per chilometro quadrato del 2017, alle 36 mila dell’anno successivo e 130 mila nel 2019. Ieri a tenere a battesimo la campagna è stata la presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto che ha annunciato la presentazione dei risultati lunedì 27 luglio al porto vecchio di Desenzano.

E questa mattina la campagna ha fatto tappa anche a Salò. L’obiettivo dell’iniziativa è di coinvolgere le amministrazioni comunali nel progetto europeo “Blue Lakes” a livello internazionale riguardando in Italia, oltre al Garda, anche il lago di Bracciano e di Trasimeno.