Lonato, controlli di Polizia: nei guai un pensionato tassista abusivo

(red.) Nello scorso fine settimana tra sabato 18 e domenica 19 luglio gli agenti bresciani della Polizia Locale di Lonato sono stati impegnati nei consueti controlli notturni. E non è mancato un caso particolare, quello di un pensionato che di notte portava e riprendeva i giovani dalle discoteche. Peccato che l’uomo, un 65enne residente a Rezzato e titolare di un’auto con nove passeggeri, non avesse la licenza e nemmeno le autorizzazioni da noleggio con conducente.

Il pensionato è stato fermato nel momento in cui a bordo trasportava sei ragazze minorenni residenti tra la Bassa bresciana e la Franciacorta e dopo essere state in una discoteca di Lonato. E gli operatori hanno anche scoperto che l’uomo si faceva promoter nei confronti dei clienti. Il veicolo è stato quindi sottoposto al fermo amministrativo oltre al ritiro del libretto di circolazione e una sanzione al tassista.

Per quanto riguarda gli altri controlli, sono state ritirate sei patenti tra chi aveva alzato troppo il gomito prima di mettersi al volante. Uno di Calcinato è stato denunciato perché aveva un tasso alcolico oltre 1,5 grammi per litro e si è anche visto sequestrare il veicolo. Altri quattro sono stati denunciati per presenza di alcol tra 0,8 e 1,5 dopo essersi visti ritirare la patente, un altro per lo stesso motivo ha incassato una sanzione e il ritiro della patente e altre dieci multe per guida pericolosa e aver violato i limiti di velocità.