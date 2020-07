Manerba, scooter contro auto: 15enne in volo in ospedale

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 17 luglio, una ragazzina di 15 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale in sella alla sua moto a Manerba del Garda, nel bresciano. E’ successo pochi minuti prima delle 19,30 quando la giovane stava percorrendo la provinciale 39, nel tratto in cui prende il nome di via San Martino, nella frazione di Gardoncino, in direzione del centro abitato. A un certo punto ha avuto un impatto con un’auto ed è finita a terra, dolorante.

Subito la vettura si è fermata e sono stati allertati i soccorsi, facendo intervenire sul posto la Polizia stradale di Brescia per ricostruire la dinamica, l’automedica, un’ambulanza dei volontari del Garda e l’elicottero. La giovane motociclista è stata imbarcata sul velivolo in codice giallo verso l’ospedale Civile di Brescia dove la situazione è stata più rassicurante e con i medici che hanno rilasciato una prognosi di un mese.