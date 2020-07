Puegnago, ladri di rame ancora in azione: via metri di grondaie

(red.) Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 luglio la proprietà dell’imprenditore Giorgio Buffoli a Raffa di Puegnago del Garda, nel bresciano, è finita di nuovo nel mirino dei ladri di rame. Di nuovo perché era già successo a metà febbraio nel momento in cui sei malviventi, tutti ripresi dalle telecamere di cui l’area è dotata, si erano dati da fare nel portare via le grondaie. E’ successo anche domenica notte quando dalla proprietà, come dà notizia Bresciaoggi, sono spariti 30 metri di materiale del pregiato metallo per un valore di 10 mila euro.

In questo caso i banditi si sono mossi senza farsi riprendere dalla sorveglianza, ma una vicina di casa che aveva udito dei rumori sospetti ha allertato i carabinieri. I militari giunti sul posto lunedì mattina hanno verificato il colpo e contattato il proprietario. Che ritiene come i malviventi possano essere gli stessi del colpo di metà febbraio, tanto che due sarebbero già stati identificati e denunciati.