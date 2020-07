Padenghe, ruba da un’auto in sosta: un video amatoriale lo incastra

(red.) La diligenza e il senso civico di un cittadino saranno decisivi per risalire a una coppia di malviventi che da qualche tempo a Padenghe sul Garda, nel bresciano, sta prendendo di mira i veicoli in sosta. L’ultimo episodio in ordine di tempo, di cui scrive Bresciaoggi, è avvenuto in pieno giorno nei giorni precedenti a lunedì 13 luglio quando un individuo ha prima infranto due finestrini di un Suv parcheggiato in via Marconi, per poi rubare circa 100 euro e una borsetta con all’interno carte di pagamento e documenti.

Peccato per lui che in quel momento ci fosse un testimone che ha ripreso l’intera scena con un cellulare, postando poi il contenuto sui social. A prima vista sembra che il malvivente entrato in azione fosse un 50enne. In ogni caso i carabinieri allertati sul posto si sono fatti consegnare il video amatoriale scoprendo anche che il ladro era con un complice a bordo di una Ford Focus. A Padenghe un altro episodio simile era avvenuto nel parcheggio di via del Porto dove un’auto in sosta era stata presa di mira e si era vista portare via denaro e un paio di occhiali.