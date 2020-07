Lago d’Iseo e di Garda, spiagge ancora (troppo) affollate

(red.) Il fine settimana appena trascorso tra sabato 11 e ieri, domenica 12 luglio, ma soprattutto la giornata di ieri dovevano essere il primo banco di prova della sicurezza sulle spiagge bresciane dopo la prima riunione con il prefetto di Brescia Attilio Visconti nei giorni precedenti. Peccato che in diverse zone tra il lago di Garda e quello d’Iseo il distanziamento e le mascherine continuano a restare sconosciute a molti bagnanti. Anche quella di ieri, considerando il meteo, è stata una giornata di spiagge affollate.

Lungo la spiaggia libera di Iseo, le cui immagini del fine settimana precedente avevano destato qualche preoccupazione, è parso di vedere troppi affollamenti, nonostante il primo cittadino Marco Ghitti abbia parlato di una situazione regolare. Tuttavia, giovedì 16 luglio è in programma una nuova riunione con il prefetto e durante la quale il sindaco dovrebbe chiedere più forze di sicurezza per garantire maggiori controlli.

Anche perché ieri, esattamente come domenica scorsa, è avvenuto un nuovo sgombero alla piattaforma dell’elisoccorso al porto industriale. Altre situazioni al limite si sono verificate sull’alto e bassa Garda, da Salò fino a Desenzano e con una serie di circostanze che ha visto tutto esaurito e molti non rispettare le misure di sicurezza, in primis la mascherina. Tutto regolare, invece, alla Giamaica Beach di Sirmione dove nei giorni precedenti erano stati decisi maggiori controlli, accessi contingentati e presenza di forze dell’ordine.