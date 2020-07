Desenzano, carabinieri indagano su una sparatoria a Rivoltella

(red.) Dalla tarda serata di ieri, venerdì 10 luglio, i carabinieri bresciani della compagnia di Desenzano del Garda stanno indagando su quanto sarebbe accaduto poche ore prima in via Agello, nella frazione di Rivoltella. Secondo la ricostruzione di alcuni testimoni che si sono presentati in caserma, la via sarebbe stata teatro di una sparatoria. In particolare, come rivela Bresciaoggi, sembra che un’Audi in direzione di Sirmione a un certo punto intorno alle 20,30 si sia fermata e messa di traverso proprio nel momento in cui dal senso opposto stava arrivando un’altra Audi.

A un certo punto dalla prima è uscita una persona che avrebbe sparato alcuni colpi di arma da fuoco all’indirizzo dell’altra. Poi la fuga e l’inseguimento da parte dell’altro veicolo, senza sapere le conseguenze successive. Sul posto nessuno è rimasto ferito e non sono stati chiamati i soccorsi, ma i testimoni ritengono che possa essersi trattato di un regolamento di conti in scene da film.