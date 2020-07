Pozzolengo, bimbo di 2 anni finisce in piscina. Rischiata la tragedia

(red.) Si è sfiorata la tragedia ieri mattina, martedì 7 luglio, intorno a mezzogiorno in una struttura di vacanza a Celadina Vecchia a Pozzolengo, nella sponda bresciana del lago di Garda. Una coppia di turisti inglesi in villeggiatura con i propri figli non si sono subito accorti che davanti a loro mancava il più piccolo di 2 anni. E subito dopo il padre, guardando alla piscina interna, ha notato che il figlio si era allontanato dalla vista finendo in acqua.

Proprio l’uomo ha raggiunto il lido d’acqua tuffandosi e recuperando il figlio, poi rianimato. Sul posto, allertati i soccorsi, sono arrivate l’automedica da Mantova e un’ambulanza della Croce Rossa di Calvisano, insieme ai carabinieri. Era stato allertato anche l’elicottero, ma visto il miglioramento della situazione, è tornato da dove era decollato. Il bambino, le cui condizioni non sono preoccupanti, è stato portato per sicurezza al pronto soccorso dell’ospedale di Montecroce.