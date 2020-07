Desenzano, sabotato il motore dell’idroambulanza della Cri

(red.) Era ormeggiato al porticciolo di Desenzano del Garda, nel bresciano, dalla fine di giugno e pronto a entrare in servizio lo scorso fine settimana tra sabato 4 e domenica 5 luglio nell’ambito di una convenzione con il Comune per “Estate sicura” e garantire la sicurezza dei bagnanti nei fine settimana di luglio e agosto. Invece qualcuno ha pensato di sabotare il motore di quel gommone – un’idroambulanza – usato dalla Croce Rossa di Calvisano per gli interventi di controllo e soccorso.

Le conseguenze dell’atto sono state scoperte domenica mattina al momento in cui il mezzo sarebbe dovuto entrare in azione. E di fronte al fatto che qualcuno aveva tagliato i cavi del motore fa comprendere come si sia trattato di un atto volontario, anche se difficile da spiegare. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri, mentre l’associazione si trova a dover far fronte a un danno da 15 mila euro per poter sostituire l’impianto danneggiato.

Senza dimenticare il rischio per i bagnanti e navigatori che non possono contare al momento sul mezzo di sicurezza. Tra l’altro, come denuncia la stessa associazione, non è la prima volta che la Croce Rossa di Calvisano finisce nel mirino di atti di vandalismo.