Ciak si legge: a Sirmione spettacolo-lettura di Filippo Garlanda

(red.) Nel graduale ritorno alla normalità, il comune rende noto che la Biblioteca Comunale di Sirmione riapre al pubblico venerdì 10 luglio alle 20.45 con l’evento “CIAK SI LEGGE”, una straordinaria serata con l’attore Filippo Garlanda e la musicista Daniela Savoldi impegnati nella lettura del capolavoro di Lewis Carroll



“Alice nel paese delle meraviglie”., Un mix di note e testi che prende vita in un reading ad alto tasso di fantasia

e che apre la strada ad un calendario di eventi che saprà intrattenere cittadini e turisti per tutta la stagione estiva.