Mercoledì a Salò assemblea pubblica delle Sardine gardesane

(red.) Mercoledì 8 luglio, presso il circolo Arci Vittorio Zambarda di Salò, in via Orti n. 1, si terrà il primo incontro pubblico delle sardine gardesane post emergenza sanitaria. Durante la quarantena le 6000 Sardine hanno portato avanti una profonda riorganizzazione interna e parleremo di quale “struttura liquida” ne sia risultata.

“Racconteremo anche cosa abbiamo fatto in questi mesi di assenza forzata dalle piazze – il nostro gruppo e gli altri nei vari territori – e di cosa stiamo facendo in queste settimane. Soprattutto ci interessa discutere con voi i progetti a venire: abbiamo molte cose a bollire in pentola, sia a livello locale, che nazionale. E’ ora di ritrovarsi di persona, con tutte le cautele ancora necessarie, ma le Sardine non possono vivere di solo virtuale!

Ci troviamo mercoledì per parlarne, confrontarci e raccogliere le vostre idee, che possiamo valutare, sviluppare e portare avanti insieme”.