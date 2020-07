Desenzano, rissa fuori dal parco acquatico dopo festa: due feriti

(red.) Dall’una di notte tra sabato 4 e ieri, domenica 5 luglio, gli agenti del commissariato di Polizia di Desenzano del Garda stanno indagando sulla rissa avvenuta all’esterno del parco acquatico “Le Ninfee” del paese bresciano che aveva chiuso più tardi dopo una festa e un aperitivo. Si stanno ancora chiarendo i contorni di quanto avvenuto, ma sembra che due gruppi di stranieri, forse africani e dell’Est Europa, si siano aggrediti a colpi di coltello o di bottiglie di vetro.

E alla fine due di loro sono rimasti a terra feriti. La sensazione è che ci sia stato un regolamento di conti, probabilmente aizzato anche dall’alto tasso alcolico. Uno ha estratto un’arma contundente con cui ha colpito l’altro a un fianco, mentre questo secondo ha rifilato una scarica di pugni al primo.

I due, indagati per lesioni, sono stati soccorsi, di cui uno in elicottero al Civile dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico e l’altro ha incassato una prognosi di venti giorni a causa delle contusioni al volto. Di quanto accaduto è stato sentito come testimone anche il gestore del locale Madai Beach che aveva organizzato la festa, mentre si stanno cercando gli altri componenti della rissa.