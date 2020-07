Lonato, camion contro un gruppo di ciclisti: muore una 51enne

(red) un altro ciclista ha perso la vita sulle strade della provincia di Brescia dopo un tragico investimento. E’ successo stamattina, sabato 4 luglio, intorno alle 10,30 in via Fenil Nuovo a Lonato del Garda. Secondo le prime informazioni una donna di 51 anni si stava muovendo in bicicletta con altri tre ciclisti lungo quella strada nella campagna del paese. A un certo punto, per cause da accertare, la 51enne è stata travolta da un camion in transito.

La donna è stata sbalzata dalla sella sull’asfalto e subito gli altri compagni di cordata hanno compreso la gravità dell’incidente. Sono scattate le richieste di soccorso al 112 facendo arrivare anche l’elicottero, un’ambulanza della Croce Rossa di Calvisano e gli agenti della Polizia stradale per ricostruire la dinamica. Ma per la ciclista finita a terra non c’è stato nulla da fare e gli interventi di rianimazione sono stati inutili.