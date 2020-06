Sirmione sostiene il rilancio turistico, parola di Vincenzo Regis

(red.) Sirmione sostiene il rilancio della stagione turistica con una campagna digitale fresca e frizzante. Protagonista del progetto, ideato e promosso dall’Amministrazione Comunale, l’attore comico Vincenzo Regis, volto televisivo e web del panorama nazionale, noto al pubblico on line e off line per i suoi video ironici sui personaggi che meglio incarnano il prototipo del “lombardo” doc.

Il progetto si concretizza in un divertente video-racconto del territorio, in cui Vincenzo scopre e vive a suo modo, “da turista”, le iconiche bellezze di Sirmione: un giro in centro storico, una gita in barca, un’escursione alle Grotte di Catullo, una visita al Castello Scaligero…il tutto accompagnato da un ottimo bicchiere di Lugana e dal gustoso cibo lacustre. Non mancano battute e interazioni con commercianti, cittadini e turisti, in un mix difficile da spiegare…tutto da vedere!

La campagna di comunicazione digitale “Sirmione risveglia tutti i sensi”, supportata su Facebook e su Instagram dalla creatività di Raineri Design, proseguirà con dei post multisoggetto creativi a tema.

Il video social realizzato in collaborazione con Vincenzo Regis si colloca in un progetto più ampio di comunicazione digitale che, durante i mesi di emergenza dovuti al lockdown, ha saputo supportare, informare e confortare giorno dopo giorno cittadini e turisti attraverso un sito internet (www.sirmionebs.it) aggiornato quotidianamente, l’invio di newsletter settimanali a circa 2000 iscritti e un broadcast whatsapp con oltre 2500 utenti registrati.