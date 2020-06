Riaprono impianti in Valcamonica. A Desenzano anche il Castello

(red.) La stagione turistica in provincia di Brescia prevede nuove riaperture a partire da questo fine settimana, già da oggi, venerdì 19 giugno. In Valcamonica, per esempio, riaprono gradualmente gli impianti di risalita del consorzio Ponte di Legno-Tonale. Oggi, venerdì, si riparte dalla seggiovia Valbione, domani – sabato 20 – la cabinovia Ponte-Tonale, da sabato 27 giugno le seggiovie Corno d’Aola e Roccolo Ventura di Temù e dal 4 luglio le cabinovie del passo del Tonale, Paradiso, Presena e seggiovia Valbiolo. Resteranno aperti fino al 6 settembre per poi chiudere in vista della riapertura in inverno. Tutte le informazioni sul sito internet. E anche gli alberghi in valle sono pronti a riaprire.

Sul lago di Garda, invece, a Desenzano riapre anche il Castello. Succederà da domani, sabato 20 giugno e visitabile dal martedì alla domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30 con un biglietto di ingresso di 3 euro e gratis ogni prima domenica del mese. Sempre sul Benaco, da lunedì 22 fino a domenica 28 giugno alla torre di San Martino ci sarà un’apertura dedicata per i 161 anni dalla battaglia di Solferino e San Martino. La torre di San Martino sarà poi aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19, domenica dalle 9 alle 19 e a Solferino anche il museo e la rocca dal martedì alla domenica dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19. Info sul sito internet.