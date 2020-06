Desenzano, scontro mortale tra auto in via D’Acquisto. Chi era la vittima

(red.) Si chiamava Maria Magdalena Macovei, di 43 anni e di origine rumena, la vittima del tragico incidente stradale di domenica pomeriggio 14 giugno in via Salvo d’Acquisto a Desenzano del Garda, nel bresciano. La donna, purtroppo, era morta sul colpo e nelle scorse ore la vittima è stata identificata. Ora l’angoscia e l’ansia sono soprattutto per il figlio di 8 anni, ricoverato in gravi condizioni in ospedale, che era con la madre quel giorno a bordo della Renault Scenic.

Condizioni serie, in prognosi riservata, anche per i due giovani che erano a bordo della Bmw coinvolta nello scontro. Sul corpo della vittima, residente da vent’anni sul Garda, non verrà svolta alcuna autopsia e verrà restituito ai familiari per il ritorno in Romania dove verrà sepolta. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta dovuta per omicidio stradale.

In attesa e nella speranza che il figlio possa riprendersi, la sorella di 16 anni e altra figlia della donna è stata affidata alla zia. La famiglia da tempo veniva seguita dai servizi sociali dopo che il compagno della vittima e padre dei due figli era stato colpito da un ictus invalidante.