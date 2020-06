Lonato, i figli si scontrano in pista. I padri si menano in tribuna

(red.) Ieri mattina, domenica 14 giugno, pochi minuti prima di mezzogiorno stavano assistendo a una corsa nella quale erano impegnati i due figli. Teatro dell’appuntamento sportivo era il South Garda Karting di Lonato del Garda, nel bresciano. A un certo punto in pista due ragazzini di 12 e 14 anni si sono scontrati tra di loro, per fortuna senza riportare conseguenze particolari. Ma l’attenzione si è invece rivolta alla tribuna dove i padri dei due, un 41enne e un 49enne, si sono alzati le mani uno sull’altro.

Una rissa, davanti ai figli, che ha indotto gli altri presenti ad allertare perfino i carabinieri. Sul posto si sono mossi i militari, ma anche l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Calvisano. Uno dei due uomini feriti nello scontro è stato portato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale mantovano di Castiglione delle Stiviere per farsi medicare. Dopo quella rissa si valuteranno eventuali conseguenze nel momento in cui uno dei due dovesse presentare una denuncia.