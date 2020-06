Desenzano, bimbo chiuso in auto. I vigili del fuoco lo salvano

(red.) Per fortuna è durata solo qualche minuto, ma è stata una disavventura mista alla paura quella che ieri mattina, domenica 14 giugno, ha coinvolto una coppia di turisti veneti a Desenzano del Garda, nel bresciano. Avevano appena parcheggiato nell’area Maratona sul lungolago e i due genitori, mentre il figlio piccolo di un anno era ancora nell’abitacolo, sono usciti dalla vettura. Peccato per loro che il figlio stesse giocando proprio con le chiavi dell’auto.

E’ stata sufficiente una mossa e dall’interno il pargoletto si è chiuso in auto. I genitori hanno provato di tutto per riaprirla e con il passare dei minuti e l’aumento della preoccupazione per le condizioni del piccolo hanno indotto a chiamare i vigili del fuoco. Sul posto, in via Anelli, per sicurezza si è mossa anche un’ambulanza della Valtenesi. Gli operatori antincendio hanno aperto il veicolo e liberato il bambino e per fortuna non c’è stato bisogno di portarlo in ospedale.