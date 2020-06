Desenzano, abusi edilizi a due passi dalla torre di San Martino

(red.) E’ un luogo storico per l’Italia, visto che qui si è combattuta una delle battaglie per la seconda guerra d’indipendenza durante il Risorgimento e in vista dell’unificazione d’Italia a metà Ottocento. Si parla della torre di San Martino della Battaglia a Desenzano del Garda, nel bresciano, dove nelle ore precedenti a giovedì 11 giugno è scattato un sequestro. In particolare, i sigilli sono stati posti a una proprietà intorno a palazzo Tracagni, proprio all’ombra della storica torre.

E’ stata la procura di Brescia, su disposizione del pm Ambrogio Cassiani, a inviare i carabinieri forestali di Salò per porre i sigilli. L’accusa è pesante, visto che si parla di diversi abusi edilizi perpetrati ai danni di un’area storica. Il sequestro preventivo è scattato dopo il terzo sopralluogo dallo scorso gennaio nel momento in cui sono stati scoperti scavi, terreni livellati, alberi tagliati e muri costruiti, ma tutto senza alcuna autorizzazione e in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Come detto, i primi sopralluoghi si erano svolti lo scorso gennaio e febbraio quando i militari avevano invitato i proprietari a ripristinare i luoghi originari e sospendere ogni attività di costruzione. Ma alla fine di maggio, dopo l’ennesimo sopralluogo, si è notato che non era stato fatto nulla di quanto chiesto. Quindi sono scattati i sigilli in un’area che tra l’altro dovrebbe entrare a far parte di un parco locale di interesse sovracomunale.