Lago di Garda, campeggi gratis per medici e operatori sanitari

(red.) Per due mesi, quelli più drammatici tra marzo e aprile nel periodo dell’emergenza sanitaria da coronavirus, sono stati in prima linea a soffrire dietro quelle visiere, mascherine e tute anti-contagio per assistere e curare i pazienti negli ospedali, non solo bresciani e lombardi. Fatiche e situazioni difficili che si sono vissute in corsia, soprattutto nelle terapie intensive. In questo periodo seguente all’emergenza sanitaria e con la pressione sugli ospedali che per fortuna è nettamente calata, anche i camici bianchi tra medici, infermieri e operatori sanitari possono respirare.

E magari godersi qualche giorno di vacanza e di riposo riabbracciando le proprie famiglie con cui non avevano potuto tenere alcun contatto. Su questo fronte in tutta Italia sono numerose le iniziative a loro dedicate e una di queste arriva anche dal lago di Garda. Tanto che il consorzio Lago di Garda Camping ha lanciato “Camici in vacanza”.

Quindi, il personale sanitario, compresi i tecnici di laboratorio, è invitato a soggiorni gratuiti in campeggio. L’iniziativa, riportata dal Giornale di Brescia, viene indicata come segno di riconoscenza verso chi ha lottato per salvare decine di vite umane colpite dal Covid. Gli operatori sanitari e le proprie famiglie potranno quindi soggiornare gratuitamente nelle piazzole dei vari camping o per qualche notte in alloggi moderni.