Garda, proteste per i cantieri che si aprono sulla Gardesana

(red.) Il lago di Garda sta cercando di risollevarsi dopo oltre due mesi di lockdown, ma si devono fare i conti con i cantieri in arrivo. In particolare, quelli per riparare la volta di un tunnel danneggiata dalla caduta di un masso nei mesi precedenti a novembre e anche per mettere in sicurezza la rete paramassi tra Limone e Campione di Tremosine.

Ma l’annuncio dei lavori che partiranno il prossimo 11 giugno e comunicato da Anas ha scatenato gli operatori economici che speravano di recuperare in parte la stagione estiva molto complicata.

Sono in molti quelli che chiedono per quale motivo i lavori non siano stati effettuati lo scorso inverno e durante il lockdown, quando l’unica strada verso l’alto Garda era vuota. I lavori si svolgeranno dall’11 giugno al 10 luglio con il traffico ridotto dalle 6 alle 21 e gestito da semafori o movieri e strada chiusa dalle 21 alle 6.