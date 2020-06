Alto Garda, giù in parapendio e deriva in acqua: soccorsi

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 2 giugno, si sono resi necessari due interventi di soccorso in alto Garda, lungo la sponda bresciana. Nel primo pomeriggio sopra Gardone Riviera un’ambulanza si è mossa per soccorrere un 40enne che era precipitato col parapendio in Val di Sur. Le sue ferite riportate per fortuna non erano gravi, nonostante qualche frattura, ed è stato trasportato all’ospedale di Gavardo.

Negli stessi minuti si è mossa anche la Guardia Costiera per due giovani velisti che erano rimasti in balia delle onde per un guasto alla loro imbarcazione. Entrambi illesi e rimasti alla deriva nei pressi di Toscolano Maderno, sono stati trascinati in salvo con la loro imbarcazione verso il porto di Portese a San Felice del Benaco.