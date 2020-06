Gargnano, cade sul sentiero 31 e si rompe un braccio

(red.) Stava facendo una passeggiata con un’altra persona lungo il sentiero n. 31 che da Sasso di Gargnano sale all’Eremo di San Valentino, ma è scivolata per circa tre metri in un punto ripido, a 683 metri di quota. Nella caduta ha riportato una sospetta frattura di un braccio.

Soccorsa oggi pomeriggio una donna di 47 anni, residente nella Bassa Bresciana. Sul posto i tecnici della V Bresciana, Stazione di Valle Sabbia, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso di Sondrio. La donna è stata valutata, messa in sicurezza e portata in ospedale.