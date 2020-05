Ponte del 2 giugno tra cantine, Rocca di Lonato e Vittoriale

(red.) Il lento ritorno alla normalità in Lombardia, da dove almeno fino al 2 giugno non ci si può spostare, coincide in questo fine settimana da sabato 30 maggio fino a martedì 2 anche con il ponte per la festa della Repubblica. E per l’occasione nel bresciano si apriranno una serie di realtà. Per esempio, oltre agli agriturismi che torneranno operativi nella parte occidentale della provincia, in Franciacorta riapriranno anche le cantine. Si potrà accedere solo su prenotazione nelle circa trenta attività che riapriranno i battenti e adottando tutte le misure di sicurezza. In primis, il distanziamento e gli accessi contingentati. Tutte le cantine aperte in questo ponte festivo sono disponibili sul sito internet del Consorzio Franciacorta.

Sull’alto lago di Garda, invece, al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera, dopo il parco, da oggi, sabato 30 maggio, riapre anche la Prioria con l’abitazione del poeta Gabriele d’Annunzio. Gli accessi saranno ridotti, ma si potrà visitare quindi la casa-museo oltre all’auditorium. Per la visita (ingressi scontati) è necessario l’acquisto online dei biglietti. Un altro segno della ripartenza a livello produttivo e commerciale, nel settore dei servizi, è quello della Piadineria. Tanto che, oltre alle piattaforme di delivery dove poter ordinare i prodotti, il gruppo ha anche annunciato l’arrivo di un’applicazione per cellulare con cui gustare la piadina preparata al momento e senza fare la coda.

In questo fine settimana più lungo riapre i battenti anche la Rocca di Lonato del Garda. La struttura fortificata con i giardini saranno visitabili da oggi, sabato 30 maggio, fino a martedì 2 giugno, dalle 10 alle 18, con la possibilità di visitare entrambi nello stesso giorno, ma sempre rispettando le misure di sicurezza. Spostandosi di qualche chilometro, niente da fare invece per la tintarella a Desenzano. Per evitare il rischio di assembramenti in questo weekend di ponte, il Comune ha emesso un’ordinanza che chiude fino al 2 giugno le spiagge libere e anche il traffico dei mezzi sul lungolago, disponibile solo per i pedoni.