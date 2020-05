Rotary Valtenesi, donati notebook e chiavette per le lezioni online

(red.) “Ad ogni studente dovrebbero essere garantiti gli strumenti didattici per l’apprendimento scolastico e quando abbiamo saputo che, a causa dell’emergenza Covid 19, alcuni ragazzi non avevano alcun supporto per seguire le lezioni online, ci siamo attivati. Abbiamo raccolto, in collaborazione con il gruppo giovanile Rotary Interact Brescia sud-ovest, circa 4500 euro per l’acquisto di otto notebook e altrettante chiavette per l’accesso ad internet che consentiranno agli studenti dell’Istituto Comprensivo Valtenesi che ne sono sprovvisti di poter seguire le lezioni di didattica a distanza e restare al passo con i compagni”.

Così Chiara Pedrini, presidente del Rotary Brescia Valtenesi, annuncia la consegna del materiale informatico a supporto della didattica online all’Istituto Comprensivo Valtenesi, il più grande della provincia di Brescia con 12 scuole dislocate in 7 comuni del lago di Garda e oltre 1900 studenti. Non è la prima volta, e non sarà nemmeno l’ultima, che Il Rotary Brescia Valtenesi si impegna per dare supporto a progetti di beneficienza a favore delle scuole della Valtenesi. Lo scorso anno, infatti, il Club ha donato alle scuole della zona due defibrillatori e altrettanti ne verranno consegnati entro la fine di quest’anno, nell’ambito di un progetto di solidarietà che presto vedrà anche la pubblicazione di un libro per ragazzi dal titolo “Cuore 2.0”, i cui proventi saranno devoluti per l’acquisto di nuovi defibrillatori destinati alle scuole della Valtenesi.