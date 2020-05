Carzago auto schiacciata da un camion chi era la vittima

(red.) Si chiamava Francesco Gandaglia, di 67 anni, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto ieri mattina, giovedì 14 maggio, in via Trieste tra Carzago della Riviera e Soiano del Lago, nel bresciano. L’uomo era alla guida della sua Toyota Yaris e intorno alle 7,30 stava affrontando una curva. Dal senso opposto, in direzione di Soiano, stava arrivando un’autocisterna contenente mangimi per tacchini e destinati a un allevamento di Soiano. Il conducente 47enne, residente a Piacenza, avrebbe affrontato in modo errato quella curva e così il rimorchio si è ribaltato schiacciando la vettura.

Alle spalle dello stesso veicolo c’erano altre due auto che per fortuna si sono fermate in tempo e i conducenti hanno quindi chiesto i soccorsi prefigurando il dramma. L’autotrasportatore è stato condotto all’ospedale di Desenzano in codice verde, mentre i vigili del fuoco di Salò hanno estratto senza vita il corpo del 67enne. I rilievi sono affidati alla Polizia stradale di Desenzano che hanno avvisato la procura di Brescia e portando a sequestrare i due mezzi coinvolti e anche ad aprire un’inchiesta per omicidio stradale.

La Polizia Locale, invece, si è occupata di gestire il traffico dopo aver disposto la chiusura della strada fino al primo pomeriggio. Il magistrato ha già dato il nulla osta per il funerale di Francesco Gandaglia, artigiano in pensione e originario di San Paolo, residente per diverso tempo anche a Castel Mella prima di trasferirsi a Manerba del Garda dove viveva. Vedovo, lascia la nuova compagna, un fratello, due figli e una nipotina.