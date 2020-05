Sirmione, nel fine settimana attività motoria solo per i residenti

(red.) Sirmione va verso una cauta riapertura, ma lo fa scegliendo in primis di tutelare la salute dei sui cittadini. L’Amministrazione Comunale si sta adoperando da settimane, insieme con gli operatori turistici e commerciali, per mettere in campo un concreto piano di ripartenza del paese, con l’obiettivo di offrire un’ospitalità sempre migliore, ma soprattutto sicura per cittadini e visitatori.

Anche per questa ragione è stata attiva un’ordinanza comunale che limita l’attività motoria ai soli cittadini residenti nelle giornate del 9, 10, 16 e 17 maggio. È stato inoltre stabilito che, fino alla data del 18 maggio, non è opportuno consumare sulla principale via del centro storico il cibo acquistato in modalità da asporto. Un ulteriore piccolo sacrificio richiesto ai cittadini per salvaguardare il territorio e consentire di trovare quanto prima un equilibrio sostenibile.