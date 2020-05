Gardone Riviera, dal 18 maggio riapre in sicurezza il Vittoriale

(red.) Per 100 mila tra medici e operatori sanitari che si sono battuti in prima linea per curare i pazienti affetti dal coronavirus sarà un “riconoscimento” per ammirare una delle bellezze più conosciute e senza spendere un centesimo. Per gli altri sarà un modo di tornare, pur con tutte le misure di sicurezza del caso, verso un lento ritorno alla normalità e partendo dal turismo. Da lunedì 18 maggio, come aveva annunciato il presidente della Fondazione Giordano Bruno Guerri, riaprirà al pubblico il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, sull’alto Garda bresciano.

E per accedere alla casa-museo di Gabriele d’Annunzio saranno attivate misure di distanziamento sociale e sanificazioni, ma anche prezzi ridotti visto che alcuni settori dovranno restare chiusi. La grandezza del parco (10 ettari) permette di mantenere distanti i visitatori, mentre restano chiusi al pubblico la Prioria e gli spazi ristretti dell’abitazione del poeta in cui gli assembramenti sono inevitabili.

Il prezzo d’ingresso al parco sarà quindi ridotto da 10 a 8 euro, a 7 euro per le famiglie, per i ragazzi dai 7 ai 18 anni e over 65. Mentre medici e operatori sanitari potranno entrare gratuitamente dopo che il presidente Guerri aveva annunciato la donazione di 100 mila ingressi. Da lunedì 18 maggio, quindi, niente studenti o turisti internazionali, ma spazio a quelli lombardi che potranno accedere alla casa-museo dalle 10 alle 18,30. Per il biglietto, è preferibile farlo online, ma la biglietteria sarà comunque aperta, così come il chiosco interno che però opererà solo il servizio di asporto.