Toscolano, anziana aggredita da uno sconosciuto in strada

(red.) Quando nel primo pomeriggio di ieri, domenica 3 maggio, i carabinieri bresciani della compagnia di Salò hanno raggiunto via Folino a Gaino di Toscolano Maderno, sull’alto Garda, si sono trovati di fronte una signora di 69 anni con diverse ferite, ma lievi. Qualcuno aveva allertato il 112 facendo intervenire sul posto una pattuglia e dopo che la stessa donna ha rivelato di essere stata aggredita da qualcuno.

Era in stato di shock, ma ha rifiutato di farsi portare in ospedale da un’ambulanza di Roé Volciano. Non è chiaro se la donna si stesse muovendo a piedi o in bicicletta, ma secondo la sua testimonianza sarebbe poi stata bloccata da uno sconosciuto, forse per una rapina, una discussione o una lite. Sull’accaduto stanno indagando anche i carabinieri della stazione di Toscolano Maderno.