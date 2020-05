Salò, motociclista perde il controllo e finisce in un dirupo

(red.) Ieri mattina, domenica 3 maggio, un motociclista di 59 anni è rimasto vittima di un’uscita di strada mentre percorreva un sentiero di montagna tra i boschi della frazione Serniga a Salò, sulla sponda bresciana del lago di Garda. Non è chiaro cosa abbia provocato la caduta, ma l’uomo avrebbe perso il controllo della sua due ruote da cross toccando il bordo di una scarpata e precipitando per oltre dieci metri in un canalone.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10,30 e subito dopo è scattata la richiesta di aiuto ai soccorsi al 112. Per fortuna il centauro era ben equipaggiato con tutti i dispositivi di protezione e quindi non ha riportato gravi ferite. E’ stato recuperato dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino e caricato sull’elicottero in codice giallo verso l’ospedale Civile di Brescia. Dei rilievi si è occupata la Polizia Locale di Salò.