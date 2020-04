Limone, motoscafo si ribalta nel porto: arriva la Guardia Costiera

(red.) Ieri mattina, lunedì 20 aprile, il personale della Guardia Costiera ha raggiunto il porto di Limone sul Garda, nel bresciano, a causa di un motoscafo che si era ribaltato. La sensazione è che l’episodio sia avvenuto a causa del maltempo e del vento dei giorni precedenti, ma non solo. Infatti, sembra che quel natante fosse nella zona portuale da molto tempo e abbandonato dal proprietario che non ha mai messo mano alla manutenzione.

E ieri, nel momento in cui è stato notato in quella posizione ribaltata, si è subito verificato che per fortuna non perdeva carburante o olio. Dopo aver avvisato l’Autorità di bacino e anche il Comune, il proprietario è stato invitato a recuperare quel motoscafo. Tra l’altro la Guardia costiera è anche impegnata nei controlli per verificare il rispetto delle misure di contenimento del coronavirus e sabato 18 aprile ha multato due persone che passeggiavano a Desenzano.