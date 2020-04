Gargnano, auto si trova davanti due cinghiali in strada

(red.) Piccioni che possono muoversi liberi nelle città e persino anatre, come era successo a Sirmione, che “passeggiano” nel centro storico deserto per il rispetto delle disposizioni sanitarie che vietano di uscire, se non espressamente necessario e urgente. Ma sull’alto lago di Garda, sponda bresciana, a preoccupare sono le incursioni dei cinghiali che nelle settimane precedenti avevano fatto spesso la loro presenza.

Tanto che nelle ore precedenti a giovedì 9 aprile, come dà notizia Bresciaoggi, un automobilista che percorreva la provinciale 9 in territorio di Gargnano si è trovato di fronte due esemplari. E questi, allarmati dal clacson, hanno cercato di rifugiarsi in un giardino privato. Nel momento in cui l’auto ha proseguito, i due animali hanno ripreso a scorrazzare lungo la strada.