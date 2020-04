Coronavirus, cinque Comuni bresciani senza contagi

(red.) In questo periodo drammatico per tutta la provincia di Brescia sul fronte dell’emergenza sanitaria da coronavirus, loro possono dirsi fortunati, ma anche lungimiranti. Sono cinque Comuni, gli unici nel bresciano, che non registrano nemmeno un caso di contagio. Sono Limone del Garda, Pertica Alta, Magasa, Irma e Anfo che, probabilmente anche per il fatto di essere più isolati e piccoli, sono le uniche isole tranquille del territorio.

Questi paesi hanno attivato subito delle misure di contenimento e anche chiuso i loro territori alle uscite e ingressi. Limone, per esempio, ha chiuso tutto da fine febbraio consentendo la spesa e i farmaci solo a domicilio. In più, agli ingressi sono presenti pattuglie della Polizia Locale che con la Protezione Civile stanno controllando i mezzi in transito. E resterà tutto chiuso anche nel fine settimana di Pasqua.

Stessa situazione anche a Irma, in Valtrompia, dove gli alimentari e i medicinali vengono assicurati a domicilio grazie ai vicini paesi di Marmentino, Bovegno e Marcheno. Situazione senza casi di contagio anche a Pertica Alta, in Valsabbia e così come a Magasa e Anfo dove i controlli nel fine settimana saranno allargati per evitare quelli che intendono raggiungere le seconde case in questo periodo pasquale.