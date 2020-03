Coronavirus, sul Garda case vacanza gratis per medici e infermieri

(red.) Negli ospedali bresciani ci sono medici, infermieri e operatori sanitari che lottano tra i pazienti ricoverati e malati da coronavirus. E tra questi ci sono molti che decidono di trascorrere le notti in ospedale senza tornare a casa per non rischiare di contagiare e coinvolgere i familiari. Ma su questo fronte arrivano altre forme di solidarietà.

Per esempio, c’è chi sul lago di Garda, che in questo periodo ha visto ormai il boom di disdette e la cancellazione di prenotazioni, mette a disposizione stanze di hotel e appartamenti di case vacanza gratuitamente a servizio del personale medico. Vista la vicinanza, gli appartamenti possono essere utili per chi lavora agli ospedali di Montichiari e Desenzano del Garda, ma sono soluzioni anche per chi lavora nelle strutture cittadine di Brescia e ha bisogno di un alloggio.