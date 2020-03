Comunità del Garda, morto a 81 anni Aventino Frau

(red.) Il lago di Garda è in lutto per la morte di una figura di richiamo come Aventino Frau. 81 anni compiuti lo scorso 3 marzo, da tempo era ricoverato all’ospedale di Peschiera dove è deceduto. Figura di spessore anche a livello politico, aveva iniziato nella Democrazia Cristiana e a 21 anni, con l’elezione a Puegnago, divenne il sindaco più giovane d’Italia.

E’ stato primo cittadino anche a Gardone Riviera dal 1964 e per tre mandati e in lui si riconosce il ruolo tra i fondatori della Comunità del Garda di cui era diventato presidente nel 1967 fino al 1975 e poi dal 2006 al 2012. A lui si deve anche il merito del piano con cui proteggere le acque del Garda e di aver fatto nascere il Consorzio Garda Uno.

Nel 2012, quando lascio l’incarico alla Comunità del Garda aveva parlato della necessità che il Benaco fosse un’unica entità e contro ogni campanile. Dal punto di vista politico, era stato segretario provinciale della Dc e nel 1972 venne eletto deputato la prima volta. Nel 2006 aveva concluso la sua esperienza in Parlamento. Era stato nominato cittadino onorario di Salò e Gardone Riviera.