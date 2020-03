Desenzano, rubano al centro tennis chiuso: tre arrestati

(red.) In qualche modo anche loro possono essere definiti sciacalli, oltre che ladri, perché sfruttano l’emergenza da coronavirus per entrare in azione. E’ successo martedì sera 10 marzo al centro dell’Associazione Sportiva Tennis Club di Desenzano del Garda, nel bresciano, che in questo periodo è chiuso proprio per le disposizioni di contenimento del virus.

Tre uomini – due marocchini e un italiano – hanno raggiunto il centro sportivo e il loro andirivieni verso un furgone ha destato l’attenzione della Polizia stradale. Gli agenti, perquisendo il van, hanno scoperto 15 trofei, un generatore di calore, un martello, una pinza, una tenaglia e una rete frangivento.

Tutto il materiale depredato dalla sede sarà restituito ai legittimi proprietari, mentre i tre sono stati arrestati per rapina impropria in concorso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Ieri mattina, mercoledì, il giudice ha convalidato per loro l’arresto disponendo il carcere per uno di loro e l’obbligo di firma per gli altri due.