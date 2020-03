Desenzano, macchia marrone nel Garda davanti a piazza Matteotti

(red.) Un fenomeno del genere era già emerso nella settimana precedente a martedì 3 marzo. La sponda bresciana del lago di Garda in territorio di Desenzano, nel centro storico, continua a restare nel mirino di episodi di inquinamento. Se in quel caso era avvenuto nei pressi della piazzetta di via Roma, stavolta è successo davanti a piazza Matteotti, nel cuore della città gardesana.

La segnalazione è giunta domenica pomeriggio 1 marzo per la presenza di sostanze organiche e reflui fognari usciti dallo scarico e dal quale dovrebbero emergere solo acque bianche. Acque Bresciane, che si occupa di gestire il ciclo idrico, è stata allertata ma non ha rilevato alcun guasto.

La sensazione legata a quella macchia marrone e che qualcuno abbia sversato dei liquami attraverso le griglie. Cioé come potrebbe essere accaduto nel caso di via Roma. E il fenomeno sulla zona, con fognature tra le acque, non è così isolato.