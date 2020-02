Verona, centauro bresciano grave in ospedale dopo incidente

(red.) Da ieri pomeriggio, venerdì 28 febbraio, un cittadino bresciano di 54 anni residente a Lonato del Garda si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Borgo Trento di Verona dopo essere rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale. E’ successo intorno alle 15 all’incrocio tra la via Bresciana e via Bacilieri quando un camion con targa bulgara e una moto d’epoca condotta dal bresciano si sono scontrati tra loro.

Subito sono scattati i soccorsi facendo intervenire le ambulanze e anche gli agenti della Polizia Locale di Verona per ricostruire la dinamica. La sensazione è che uno dei due conducenti non abbia rispettato una precedenza, provocando lo scontro.

Entrambi sono stati sottoposti al test dell’alcol e sono anche stati sequestrati i loro cellulari per capire se uno dei due lo stesse usando al momento della guida. Nel corso dei rilievi e delle operazioni di soccorso la via lungo l’asse tra Brescia e Verona è stata chiusa al traffico mandando la viabilità in tilt. Il bresciano resta ricoverato in gravi condizioni.