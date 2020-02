Bedizzole, self service guasto e benzina gratis. 35 denunce

(red.) A loro non pareva vero di poter rifornirsi di benzina e gasolio senza spendere un centesimo. E così, invece di allertare il titolare di quella stazione di servizio, hanno persino chiamato parenti e amici per condividere la “gioia” di fare rifornimento gratuito. Ma ora tutti gli automobilisti coinvolti – sono 35 – sono stati denunciati dai carabinieri di Bedizzole. E’ proprio il paese bresciano teatro di quanto era accaduto nel fine settimana tra il 5 e 7 ottobre 2019.

Lungo la provinciale 11, dove si trova il distributore della B-petrol, i primi automobilisti che hanno raggiunto le pompe si sono armati di banconote o carte di pagamento per procedere con l’erogazione. E quando hanno verificato che un guasto al self-service permetteva di rifornirsi senza spendere, non ci hanno pensato due volte ad approfittarne. Così tra il 5 e il 7 ottobre scorsi è stato un pellegrinaggio di veicoli, alcuni addirittura con taniche da riempire.

Peccato per loro che il lunedì successivo il gestore, accortosi del problema, abbia denunciato la situazione ai carabinieri. E questi, analizzando nel corso dei mesi successivi le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, hanno controllato le targhe e fatto notificare decine di denunce per appropriazione indebita e che potrebbe aggravarsi in una più pesante truffa. Dall’accaduto si parla di un danno di 2.300 euro.