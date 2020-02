Lonato, coppia tenta di rubare vestiti al Leone: in manette

(red.) Stavano rimuovendo i sistemi anti-taccheggio sperando di farla franca nel momento in cui sarebbero usciti con la merce appena arraffata dagli scaffali, ma a loro è andata male. E’ quanto accaduto nei giorni precedenti a venerdì 21 febbraio all’interno del supermercato Iper del centro commerciale Il Leone di Lonato del Garda, nel bresciano. Una coppia – lui 59enne e lei 51enne – aveva appena depredato diversi capi di abbigliamento che stavano mettendo in una borsa e liberi dai sistemi di allarme per fuggire senza problemi.

Ma le telecamere presenti nel punto vendita li avevano immortalati e la direzione ha avvertito la vigilanza. Di conseguenza è stato attivato anche il protocollo di sorveglianza con l’arrivo sul posto dei carabinieri della compagnia di Desenzano. Al momento dell’uscita dei due malviventi e messi di fronte all’evidenza di quel furto commesso, per loro sono scattate le manette.