Bedizzole, 35enne non torna a casa: trovata morta nel parco

(red.) L’angoscia aveva iniziato a serpeggiare sabato sera 25 gennaio a Bedizzole, nel bresciano, nel momento in cui una ragazza di 35 anni del paese non era più tornata a casa. E questa mattina, lunedì 27 gennaio, è arrivata anche la tragica notizia del ritrovamento della donna, Francesca Fantoni, senza vita in un parco. La giovane era uscita di casa proprio nel tardo pomeriggio di sabato per raggiungere gli amici nella piazza centrale del paese. Ma in seguito di lei non si hanno più avute notizie, tanto che anche i genitori hanno provato a chiamarla più volte al cellulare risultato spento.

E ieri, domenica, hanno presentato anche una denuncia di scomparsa ai carabinieri della compagnia di Desenzano dando il via alle ricerche che si sono concluse nel modo più tragico. Il primo elemento indiziario riguarda il ritrovamento del cellulare rotto della 35enne lungo il percorso da casa verso la piazza. Nel frattempo, si era verificata ogni pista per un possibile allontanamento volontario e anche tra gli ospedali della provincia, ma senza risultati.

Stamattina, invece, qualcuno nel parco accanto alla piazza ha rinvenuto il corpo senza vita della donna. Subito i militari avrebbero notato dei segni di violenza e che potrebbero far pensare anche a un omicidio. In ogni caso, tutte le piste sono al vaglio e sul posto sono presenti anche i carabinieri della Scientifica per appurare eventuali tracce con cui risalire alla causa del decesso ed eventualmente al coinvolgimento di altre persone. In segno di lutto, anche il luna park presente in questi giorni a Bedizzole è stato sospeso.