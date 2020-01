Manerba, cade da cavallo e finisce in un fosso: non è grave

(red.) Nella tarda mattina di ieri, venerdì 24 gennaio, una donna di 60 anni è rimasta vittima di una caduta da cavallo a Manerba del Garda, nel bresciano. E’ successo pochi minuti prima di mezzogiorno quando la stessa donna di Bedizzole si trovava con altri amici in via dei Rovaroli, a poca distanza dalla provinciale, per un’escursione. A un certo punto l’animale che la 60enne stava cavalcando ha avuto uno scatto facendo sbalzare la fantina in un vicino fosso.

All’inizio si temeva per le sue condizioni, anche se la donna è sempre rimasta cosciente. Subito sono scattati i soccorsi al 112 facendo arrivare sul posto l’automedica e un’ambulanza dei volontari del Garda a bordo delle quali i sanitari hanno poi constatato che il quadro sanitario era meno grave rispetto a quanto si temesse. La ferita, che ha riportato la frattura di alcune costole, è stata trasportata in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.