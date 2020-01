Le Sardine di Salò: flash mob in riva al Benaco

(red.) Sardine grintose quelle avvistate sul Benaco. Venerdì 17 gennaio alcuni attivisti hanno fatto un piccolo flash mob a Salò, come gruppo Sardine Lago di Garda e Salò, appunto. “Abbiamo voluto un presidio in questa cittadina che tanto significa per la storia che ha, ma anche per il suo presente abitato da una non trascurabile quantità di nostalgici e neofascisti. Salò logisticamente non si presta ad una grande manifestazione come sono le piazze delle Sardine, ma avevamo il dovere morale di non ignorarla. Abbiamo scelto quindi un intervento rapido e puntuale, ma che potesse avere un impatto mediatico. Abbiamo cantato una nostra versione del Nessundorma, e, naturalmente Bella Ciao”.

Appuntamento quindi in Piazza Malvezzi a Desenzano, domenica 26 gennaio alle 17, per la più ampia piazza, in stile Sardine, con una sveglia che passerà attraverso il canto della versione originale del Nessundorma, e che sarà nel suo insieme un inno alla cultura, alla solidarietà, alla pace e alla gentilezza.

“Il nostro evento – chiamato Pensieri diLaganti – è presente su Facebook e incoraggiamo tutti a iscriversi e condividerlo, a chiamare gli amici che sentono la responsabilità di agire in modo personale, affinché il cambiamento possa venire testimoniato dalla nostra presenza fisica e dalla nostra energia. Sarà solo il primo passo di un percorso che vogliamo portare avanti, con iniziative culturali e altri appuntamenti che potremo sviluppare insieme dopo esserci incontrati in questa prima Piazza Gardesana”.