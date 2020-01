Tignale, colpiscono le statue del presepe e poi si pentono

(red.) E’ l’ennesimo presepe oggetto di atti di vandalismo in provincia di Brescia. E’ successo nei giorni precedenti a lunedì 6 gennaio a Tignale, sul lago di Garda, dove le statue della Natività allestite sotto una capanna di legno in piazza Umberto I sono state distrutte. A colpire sono stati quattro ragazzi milanesi che, per il periodo di vacanza e il Capodanno, erano ospiti di una struttura.

Ma invece di limitarsi a festeggiare il nuovo anno, hanno preso d’assalto la rappresentazione. Peccato per loro che in piazza ci fossero le telecamere di sorveglianza che hanno immortalato la loro azione. Nel momento in cui il Comune ha denunciato l’atto ai carabinieri, questi hanno identificato gli autori. E prima di presentarsi ai giovani, sono stati loro stessi a raggiungere la caserma dove si sono denunciati.

Si sono detti pentiti e disposti a risarcire i danni della loro azione. Così potrebbero anche evitare di essere deferiti all’autorità giudiziaria. Nel frattempo alcuni artigiani hanno sostituito quelle statue vandalizzate con altri esemplari.