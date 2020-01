Feriti dai botti di Capodanno, diversi casi nel bresciano

(red.) Nella notte dei festeggiamenti di Capodanno, che ha assunto toni drammatici in tutta Italia per i feriti da botti, anche la provincia di Brescia è stata funestata e con i pronto soccorso degli ospedali che hanno accolto chi aveva subito dei problemi alle mani o agli occhi. Uno di questi episodi è avvenuto in via Agostino Gallo a Brescia, in città, dove un 45enne dello Sri Lanka ha preso in mano un petardo inesploso e si è visto scoppiare tre dita. Il caso è stato portato alla conoscenza dei carabinieri e l’uomo è finito all’ospedale Civile dove i medici gli hanno solo potuto medicare la ferita, mentre ha perso la funzionalità delle falangi e si è visto dare trenta giorni di prognosi.

Un ferito è stato segnalato anche a Lumezzane, tanto che un 19enne si è presentato al massimo ospedale cittadino dopo essere rimasto vittima, pare, di una fiammata proveniente da una pistola scacciacani che lui o altri potrebbero aver usato nei festeggiamenti. Per lui è arrivata una medicazione a una palpebra e una prognosi di un mese, mentre i carabinieri valgobbini stanno indagando sull’accaduto.

Ferita anche una ragazza di 22 anni di Gussago che stava trascorrendo la notte di San Silvestro con altri amici a Ponte di Legno. E’ stata colpita a un occhio da un pezzo partito dopo l’esplosione di un petardo e anche lei ha fatto ricorso alle medicazioni, mentre non ha avuto problemi alla vista. Infine, a Desenzano del Garda un 40enne è rimasto leggermente ustionato al volto a causa di una stellina di Natale che teneva in mano ed è stato medicato alla zona di un occhio.